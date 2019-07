Teatro San Carlo diventa set per “Il commissario Ricciardi”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Ildi Sansi è trasformato in questi giorni in un set cinematografico per le riprese della nuova serie Rai "IlRicciardi": nella prestigiosa sala e sui palchi del San, il più bello e antico del mondo (1737), tutti rigorosamente in costume anni '30. Sul palcoscenico le scene pittoriche, come si usava al tempo, di Cavalleria Rusticana. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri, è infatti ambientata nel 1932 e segue le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi,di Napoli, interpretato da Lino Guanciale. Coprodotta da Rai Fiction e Clemart, andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai1.Così il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta: "Si è spostato a Napoli il set de 'IlRicciardi', con Lino Guanciale e la regia di Alessandro D'Alatri, e mi pare simbolico e benaugurante che si cominci ...

