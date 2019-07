Nave militare recupera i migranti Ora si trova in rada a Catania

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Giovanna Stella LaGregoretti hato in mare 135e ora siin. Ma Salvini ribadisce che i porti sono chiusi Ladella Guarda Costiera ha a bordo 135. La Greogretti è intervenuta dopo che un peschereccio italiano avevato in mare ie dopo che Malta aveva nagato il proprio supporto, nonostante proprio Malta fosse competente per la zona del naufragio. E ora la nostra, dopo una prima rotta verso Lampedusa, siin. Cinquantasono stati soccorsi dopo l'allarme lanciato dal peschereccio italiano, "Accursio Giarratano", che non ha mai abbandonato il gommone fino all'arrivo della vedetta. Laè in attesa di ordini per lo sbarco dei. Il governo, ieri, ha ufficialmente interpellato la Commissione europea per coordinare le operazioni di ricollocazione dei 135 ...

