Morabito | ' Chiesa andrà alla Juve | è inevitabile | si chiuderà in quindici giorni'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) A tenere banco, in questo fine luglio, non sono di certo soltanto le amichevoli estive, ma anche il calciomercato: gran parte delle società di Serie A sono impegnate sia in acquisti che in cessioni, a maggior ragione le squadre di vertice, che vogliono allestire una rosa in grado di giocarsela nelle competizioni che dovranno affrontare. E' il caso ad esempio di Inter, Napoli entus. I bianconeri, dopo una serie di acquisti, sono impegnati ad alleggerire una rosa che conta 27 giocatori. Sono tanti a "rischio cessione": le principali partenze dovrebbero riguardare centrocampo e settore avanzato. Khedira ad esempio piace in Turchia ed in Germania ma di recente anche la Fiorentina avrebbe espresso interesse per il tedesco, mentre Matuidi potrebbe decidere di ritornare al Paris Saint Germain. Restando a parlare di Fiorentina, come è noto, il centrocampista offensivo della nazionale ...

infoitsport : Morabito: 'Chiesa andrà alla Juventus: Atteggiamento Commisso non mi piace' - violamad79 : RT @vtr74: #MORABITO A FV, #CHIESA ANDRÀ ALLA #JUVENTUS. NON MI PIACE L'ATTEGGIAMENTO DI #COMMISSO. Ma come cazzo di permette questo #gobb… - vtr74 : #MORABITO A FV, #CHIESA ANDRÀ ALLA #JUVENTUS. NON MI PIACE L'ATTEGGIAMENTO DI #COMMISSO. Ma come cazzo di permette… -