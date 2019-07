Marocco:due olandesi condannati a morte

Duelegati al narcotraffico sono statida un tribunale di Marrakech, in, per l'assassinio di un giovane in un caffè. Edwin Gabriel Robles Martinez, di origine dominicana, e Shardyone Girigorio Semerel, originario del Suriname, sono accusati di aver sparato da una moto al giovane che si trovava nel caffé "La creme", il 2 novembre 2017. Altre persone rimasero ferite nella sparatoria. I due volevano uccidere il proprietario del locale, appartenente a una banda rivale, ma sbagliarono bersaglio.(Di sabato 27 luglio 2019)