Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Ieri doveva essere una giornata decisiva per la5G ined effettivamente lo è stata. Sulle pagine di OM, ad inizio settimana, era stato segnalato l'appuntamento di un nuovo CdA dell'operatore TIM in data 26 luglio appunto, con lo scopo di formalizzare e dettagliare un accordo con l'operatore concorrenteproprio per la tecnologia di connessione ad alta velocità. Ebbene, a fine giornata, i due protagonisti del momento hanno rilasciato una nota congiunta che non lascia dubbi sui loro ambiziosi obiettivi. Lo stesso comunicato, magari, avrà destato pure una certa preoccupazione inTre ma anche. Partiamo dalle dichiarazioni die TIM per i lavori della5G in. Gli sforzi saranno congiunti per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico dei tutto il nostro pese. Si è venuta a creare, in effetti, la prima Tower Companyna che metterà ...

wordweb81 : Il turbo alla #rete 5G in Italia grazie a Vodafone e TIM insieme: Wind Tre e Iliad mangeranno la polvere? htps://ww… - OptiMagazine : Il turbo alla #rete5G in Italia grazie a #Vodafone e #TIM insieme: Wind Tre e Iliad mangeranno la polvere… - ruggerolecce : METTI IL TURBO ALLA TUA PAGINA FACEBOOK! Può sembrare banale, ma non tutte le persone sanno realmente come pubblica… -