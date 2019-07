F1 Gran Premio di Germania | Hamilton in pole Disastro Ferrari | Vettel ko per un guasto

Formula 1 - Gran Premio di Germania : come vederlo in Tv e in Streaming : Undicesimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle qualifiche, alla gara di domenica.

Vettel e Leclerc scaldano i motori in vista del Gran Premio di Germania : Gran Premio di Germania, Vettel e Leclerc scaldano motori. "Siamo chiamati a una gara decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno"

Formula 1 : domenica 28 luglio il Gran Premio di Germania su Sky - differita su Tv8 : Nel weekend fra venerdì 26 e domenica 28 luglio si svolgerà l'undicesima "tappa" del mondiale di Formula 1 2019, con il Gran Premio di Germania. Una gara che si preannuncia molto avvincente per tutti gli amanti delle quattro ruote. Per chi non potrà vederla dal vivo sul circuito tedesco, vi è una duplice possibilità di assistere alla gara in tv, sia in diretta (su Sky) che in differita in chiaro (su Tv8)....Continua a leggere

Geri Halliwell e Mel B al Gran Premio di Silverstone incontrano anche Millie Bobby Brown : Geri Halliwell e Mel B delle Spice Girls si sono riunite, a un mese dalla fine dello "Spiceworld 2019 tour", per il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, in Gran Bretagna. Per Mel B non è attività consueta ma per Geri Halliwell, sposata dal 2015 con il team manager della Red Bull Racing Christian Horner, i Gran Premi sono ormai la sua seconda casa. Geri Halliwell ha optato per un total white, completo bianco - elegantissimo - aderente sopra ...

Hamilton ha vinto il Gran Premio di Silverstone : Il campione del mondo in carica ha vinto la settima di dieci gare di quest'anno, davanti a Bottas e Leclerc

Formula 1 - Gran Premio Gran Bretagna 2019 in diretta su Sky : Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2019. Sarà Sky Sport F1 a trasmettere l'evento sportivo in diretta da Silverstone. Oltre che sul canale 207, oggi, domenica 14 luglio alle ore 15.10 la gara sarà live anche su Sky Sport Arena e visibile sul digitale terrestre su Sky Sport 486. Di seguito la programmazione completa:F1: Gp Gran Bretagna 2019 diretta Skyprosegui la letturaFormula 1, Gran ...

Equitazione - Global Champions Tour Chantilly 2019 : nel Gran Premio individuale successo dell’irlandese Darragh Kenny : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Chantilly del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, senza azzurri al via, successo del tedesco Marcus Ehning su Comme Il Faut davanti all’irlandese Bertram Allen su Harley vd Bisschop ed al britannico Ben Maher su Explosion W. Nella classifica della tappa transalpina vincono i Berlin Eagles, con la formazione composta da Christian Kukuk e Ludger ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv : Nuovo appuntamento stagionale per la Formula Uno in un’annata finora decisamente dominata dalla Mercedes, che sembra destinata a conquistare l’ennesimo titolo costruttori dove domina ormai dal 2014 in modo ininterrotto. La Ferrari, nonostante le oggettive difficoltà emerse in questi mesi vuole comunque provare a non arrendersi, anche se la pista di Silverstone appare sulla carta […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran ...

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà

Formula 1 - Gran Premio d'Inghilterra : come vederlo in Tv e in Streaming : Decimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere, alla pole position e infine alla gara di domenica.

Formula 1 - si profila all’orizzonte il Gran Premio di Silverstone : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Si avvicina il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, il circus fa tappa a Silverstone per la decima gara in calendario Messa alle spalle la pausa di una settimana, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Silverstone, decimo appuntamento del Mondiale. Una gara iconica, pronta a regalare spettacolo proponendo l’ennesima sfida tra Mercedes e Ferrari, con la Red Bull decisa a bissare il successo in ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Marquez è partito in pole position ed è rimasto in testa alla gara per tutti i trenta giri percorsi, ottenendo la