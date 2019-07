Accertamenti su indagato Usa bendato durante interrogatorio

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Roma, 27 lug. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliNelle ultime ore sta girando vorticosamente sulle chat una fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere , probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un Pc con una benda agli occhi. La fotografia, di cui non si conosce l’autenticità e la provenienza, avrebbe fatto scattareda parte dell’Arma dei carabinieri che, qualora l’immagine dovesse risultare vera, è pronta a prendere provvedimenti nei confronti di chi quella benda ha postol’. Richiesti chiarimenti agli organi investigativi, non hanno voluto commentare. A quanto apprende l’Adnkronos glisono in corso. La rabbia intanto è esplosa nelle chat dei carabinieri e in ambienti vicini all’Arma indignati ...

