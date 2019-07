Trento | precipita in un canalone durante gita in famiglia | mamma di 52 anni muore davanti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2019) Una turista di 52è mortando per oltre un centinaio di metri mentre faceva unacon il marito e i figli di 12 e 14sul sentiero 709 che dalla val Canali, nel Primiero, porta al rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino. È deceduta sul colpo. I ragazzi sono rimasti sotto choc e sono stati raggiunti da un team di psicologi.

BreakingItalyNe : TRENTO: Escursionista olandese di circa 50 anni precipita e muore mentre percorreva il sentiero per il rifugio Prad… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Cordoglio in tutta la regione per la scomparsa delle due ragazze di 17 e 19 anni nell'incidente della val Ridanna https… - TgrRaiTrentino : Cordoglio in tutta la regione per la scomparsa delle due ragazze di 17 e 19 anni nell'incidente della val Ridanna -