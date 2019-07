Salvini |  «Serve shock fiscale Tagliare tasse e burocrazia è l’unico modo per aiutare le

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

SCENARIO/ Europa e manovra - a Salvini Serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Vittorio Feltri - un consiglio a Matteo Salvini nel momento decisivo : "Perché ora serve calma e gesso" : Ogni pretesto non è buono per fare polemica politica. Sappiamo che il M5S e la Lega sono in lite da tempo e non si risparmiano colpi bassi, talmente bassi che chi li sferra rischia di amputarsi i piedi o almeno di azzopparsi. Del caso Siri non si parla più, giustamente, anche perché non si è compres

Russia - il pm Greco su Matteo Salvini : "Non serve sentirlo" - smentiti i deliri di Pd e M5s : Matteo Salvini non sarà sentito dai pm per l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, a confermarlo: "Assolutamente no, il ministro non sarà sentito, non c'è la necessità". Greco ha inoltre rimarcato che si t

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Riferirò in Parlamento». I pm : «Non serve sentire il vicepremier» : Nessuna necessità di sentire Salvini nell'inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano Francesco Greco che...

Salvini scrive a prefetti : serve quadro campi abusivi per procedere a ripristino legalità : Roma – “Questa mattina ho scritto a tutti i prefetti per avere un quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamente ‘regolari’ di rom, sinti e caminanti, per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalita’”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. Salvini A prefetti: SUPERARE DEGRADO E RIAFFERMARE ...

Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Caso Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Salvini - serve un miracolo. Bruno Vespa : "Si prepari - pioveranno pugni da ogni parte - sempre più forti" : serve un miracolo a questo governo per andare avanti. Bruno Vespa ricorre a una suggestiva immagine biblica per spiegare le gravi difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Al tavolo della maggioranza il vino è finito dal 26 maggio, quando il 32 a 17 per il Movimento 5 Stelle del 4 marzo si è tr

Salvini : “Serve un ministro a Bruxelles - ho proposto il nome” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Chiedete ai 5stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno”. Ha detto così Matteo Salvini, lasciando la Camera, rispondendo a una domanda su eventuali rimpasti di governo. Il nome del ministro? “Lo sa il presidente del Consiglio” risponde ...

Animalisti interrompono Salvini sul palco della Coldiretti : “Giù le mani dagli orsi”. Ministro : “Serve buon senso” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un piccolo gruppo di Animalisti, che hanno interrotto il suo intervento sul palco della Coldiretti gridando: “Giù le mani dagli animali e dagli orsi”. Salvini ha risposto agli slogan con una battuta “Lunga vita all’orso” prima di parlare del problema dei cinghiali: “Occorre un po’ di buon senso: fra poco il cinghiale arriva a prendermi il telecomando della tv in salotto. E a Milano ...

Libia - Salvini : serve un intervento unitario Ue a sostegno Serraj : "Se l'Ue esiste deve dimostralo oggi. Visto che mi rompono le palle ogni giorno per ogni barca, barcone e barchetta, non posso tollerare che stiano zitti davanti ai morti in Libia. Che ci sia una condanna comune e un intervento diplomatico comune e unitario a sostegno dell'unico governo legittimo". È quanto chiede Matteo Salvini, contattato dall'AGI. Il ministro dell'Interno sul tema aveva avuto lunedì un incontro, riservato a Milano, ...

Decreto Dignità - la Lega di Salvini dà vita alla versione bis : "Serve frenare il turn-over in certi settori" : La Lega è pronta a riscrivere il Decreto Dignità, provvedimento tanto caro a Luigi Di Maio, che potrebbe storcere un po' il naso. "Il Decreto Dignità è stato una buona cosa, e lo dimostra l'aumento dei contratti a tempo indeterminato - spiega il sottosegretario leghista Claudio Durigon -. Adesso ser