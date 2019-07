Maltempo | Verona | sabato pomeriggio previsti nubifragi

Maltempo : squadre della Protezione Civile dell’Ana Verona partite per il modenese : Il Maltempo non concede tregua. E la Protezione Civile dell’Ana Verona è già attiva e operativa per far fronte alle emergenze che in queste ore si stanno moltiplicando sia nel veronese che in provincia di Modena, dove il fiume Secchia è a grave rischio esondazione. Già da ieri pomeriggio, sono circa una cinquantina gli uomini della Protezione Civile dell’Ana Verona mobilitati e operativi su più fronti. “Una prima allerta c’è stata ieri ...

Maltempo : tre squadre Protezione Civile Verona partite per il modenese (2) : (AdnKronos) - Ma la situazione è critica anche sul territorio veronese. Il preallarme – allerta arancione – per la parte Adige è stato emanato ancora nel primo pomeriggio di ieri, soprattutto nelle zone del Basso Veronese e in particolare a Cerea, Bovolone e Legnago. A seguire, le squadre operative

Maltempo : tre squadre Protezione Civile Verona partite per il modenese : Verona, 29 mag. (AdnKronos) - Il Maltempo non concede tregua. E la Protezione Civile dell’Ana Verona è già attiva e operativa per far fronte alle emergenze che in queste ore si stanno moltiplicando sia nel veronese che in provincia di Modena, dove il fiume Secchia è a grave rischio esondazione. Già