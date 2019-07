Lite fra Michele Criscitiello e un tifoso napoletano in diretta a Lo sai che?

Cosenza - Lite tra fratelli finisce nel sangue : un morto e un ferito : Il dramma si è consumato stamani nelle campagne di Fuscaldo. La vittima è Giuseppe Ramundo, un 42enne del posto di professione promotore finanziario. L'uomo sarebbe stato colpito a morte da un colpo di arma da fuoco al culmine di un violento litigio col fratello rimasto ferito nell'episodio. Sul luogo sarebbe stata trovata anche una pistola usata per il delitto.Continua a leggere

Mani puLite - anche Francesco Saverio Borrelli partecipò al circo mediatico che distrusse la classe politica : Caro direttore, mi consenta di aggiungere alcune riflessioni al quadro che in questi giorni Libero ha fatto di Mani pulite. Certamente la morte richiede rispetto, ma molte rievocazioni, a mio avviso, sono state acritiche. È stato ricordato che lo stesso Borrelli nel 2011 aveva espresso un giudizio c

Tour de France – Si fa sul serio con tre saLite durissime : percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa : La diciottesima tappa potrebbe decidere l’edizione numero 106 del Tour de France, tre salite metteranno a dura prova i corridori Il Tour de France entra nel vivo, regalando oggi la diciottesima tappa che va da Embrun a Valloire, 208 chilometri durissimi che comprendono tre salite, di cui due Hors Categorie. AFP/LaPresse Subito dopo la partenza si comincerà a salire per raggiungere il primo GPM di 3ª categoria della Cote des ...

Italcementi : PoLitecnico Milano - Pesenti fra migliori studenti e testimoni ateneo : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – “Il Politecnico di Milano piange la scomparsa di uno dei suoi migliori studenti e dei suoi più grandi testimoni. Un imprenditore capace e un partner stimato per il nostro ateneo, che dalla laurea in ingegneria nel 1958 a oggi non ci ha mai abbandonati”. Così il Politecnico di Milano ricorda Giampiero Pesenti, scomparso all’età di 88 anni. “Un uomo dai valori solidi che ha saputo ...

Francesco Facchinetti nega la Lite con Irama : 'Non c'entra - il lavoro sono ca... miei' : È un Francesco Facchinetti decisamente sopra le righe quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni sui social network: dopo essersi scagliato verbalmente contro un suo ex amico, il manager ha deciso di fare un'importante precisazione su una notizia che ha diffuso la rivista Spy. La brutta lite che si dice ci sia stata tra il figlio del cantante dei Pooh e Irama, in realtà non sarebbe mai avvenuta: il destinatario del duro messaggio ...

Lite via social tra Francesco Facchinetti e Irama : Francesco Facchinetti e Irama sono ai ferri corti. Anche se Facchinetti non fa mai il suo nome, nelle stories di “Instagram” passa all’attacco: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere… te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. E il cantante replica con un dito medio. “Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno nel mirino – scrive Francesco – Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a ...

Francesco Facchinetti e Irama Lite via social : E’ finito il sodalizio tra Francesco Facchinetti e Irama. L’ex cantante di Amici e il suo ormai ex manager sono ai ferri corti. Anche se Facchinetti non fa mai il suo nome, nelle stories di “Instagram” passa all’attacco: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere… te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. E il cantante replica con un dito medio. “Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno ...

Tour de France 2019 - tutte le saLite dell’ultima settimana. In arrivo le Alpi - spiccano Izoard e Galibier : Domani (23 Luglio) prenderà il via la terza e decisiva settimana del Tour de France 2019. I corridori dovranno affrontare le Alpi, con salite mitiche che potrebbero stravolgere la classifica. L’ultima parte di una grande corsa a tappe in genere è quella decisiva, non solo per le difficoltà proposte dal percorso ma anche perchè le energie sono al lumicino. Dopo un paio di tappe che potrebbero essere dedicate alle ruote veloci, in ...

Francesco Saverio Borrelli - attorno alla bara il pool di Mani PuLite : le lacrime di Di Pietro : L’ex pm, molto commosso, ha chiesto in prestito una toga per partecipare al picchetto d’onore accanto Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco. L’omaggio di Beppe Sala, Gabriele Albertini, Alfonso Bonafede, Mario Monti, molti cittadini comuni

Mani PuLite - addio a Francesco Saverio Borrelli : Dopo l'arresto di Mario Chiesa, nel febbraio 1992, creò il famoso "pool" di magistrati incaricati di indagare esclusivamente sullo scandalo che segnò la fine della Prima Repubblica. La camera ardente lunedì 22 nel Tribunale di Milano.

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani PuLite. Lunedì camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani PuLite. Lunedì la camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI È MORTO/ Capo pool Mani PuLite - quando disse : 'Resistere' : FRANCESCO SAVERIO BORRELLI è MORTO. Fu a Capo del pool di Mani Pulite, l'inchiesta che decapitò la Prima Repubblica: aveva 89 anni

Addio a Francesco Saverio Borrelli - capo del pool Mani PuLite : Francesco Saverio Borrelli, l’ex procuratore di Milano a capo del pool di Mani Pulite, è morto all’Hospice dell’istituto dei Tumori, dove era ricoverato da tempo. Aveva 89 anni. Originario di Napoli, ha vissuto quasi tutta la sua vita a Milano. La sua carriera giudiziaria si è svolta quasi interamente nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo: dal 1999 fino al 2002, quando è andato in pensione, è stato procuratore generale della Corte ...