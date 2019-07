Progetto Lagrange-Fondazione CRT 2019 | 8 borse di ricerca applicata in data science e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) È aperto fino al 22 settembre il bandoper 8didelCRT, iniziativa ideata, promossa e finanziata dallaCRT con il coordinamento scientifico dellaISI. La nuova edizione del bando offre la possibilità di condurre progetti d’eccellenza, della durata di 12 mesi, in un terreno all’avanguardia nellacome è quello deie Impatto Sociale. Attraverso il, attivo dal 2011, laCRT ha già sostenuto oltre 700 giovanitori condi dottorato e diper un investimento complessivo superiore ai 42 milioni di euro. Oltre a offrire un contributo diretto ai processi di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica, ilha rafforzato il ponte traaccademica e sistema delle imprese, potenziando le dinamiche ...

clatella86 : RT @IITalk: Congrats! La ricercatrice @clatella86 della linea di ricerca @DIC_LAB_IIT ha vinto lo Springer/IFToMM Lagrange Award per la mig… - AnDy_H2020 : RT @IITalk: Congrats! La ricercatrice @clatella86 della linea di ricerca @DIC_LAB_IIT ha vinto lo Springer/IFToMM Lagrange Award per la mig… - sitraversaro : RT @IITalk: Congrats! La ricercatrice @clatella86 della linea di ricerca @DIC_LAB_IIT ha vinto lo Springer/IFToMM Lagrange Award per la mig… -