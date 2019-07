L' effetto Bce cambia BlackRock Pronta a virare sugli asset europei

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sovrappeso nei titoli di stato e azzeramento del sottopeso sia nelle azioni che nelle obbligazioni societarie europee. Sono queste le principali indicazioni di portafoglio rivelate dagli esperti delInvestment Institute (Bii) nel loro ultimo commento ai mercati e agli investimenti dal titolo “Why we upgrade Europeans”. Le ragioni di queste decisioni d’investimento sono da ricercare nelle aspettative relative alle prossime mosse della Bce che dovrebbe fornire nuovi stimoli nei prossimi mesi, in un contesto di prospettive di crescita in via di stabilizzazione e di persistenti ribassi dell’inflazione Segui su affaritaliani.it

