La mirrorless più piccola del mondo

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) Se a frenarci dall’acquisto di una macchina fotografica digitale professionale sono le sue dimensioni ingombranti o il peso eccessivo che rende poco agevole il trasporto, dal Giappone arriva una nuova soluzione definita come “la piùal”. Sigma – azienda produttrice di macchine fotografiche e accessori dal 1961 – ha presentato il concept di una nuovadotata di sensore d’immagine full-frame da 35mm e innesto L-mount che, oltre a consentire l’uso delle lenti commercializzate dalla casa, apre la compatibilità agli accessori prodotti da Leica e Panasonic. Si chiama Sigma fp e può catturare immagini di eccellente qualità alla risoluzione di 24,6 megapixel e registrare video in 4K uhd a 24 fotogrammi al secondo. La scocca robusta costruita in alluminio pressofuso e sigillata su 42 punti, la rende resistente agli urti, polvere ...

