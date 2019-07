Giovanni Allevi racconta il distacco della retina | Ho continuato a suonare sul

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Serena Granato Il pianista e compositore italiano di fama internazionale ha accusato un grave problema alla vista, mentre stava esibendosi in Giappone Il pianista e compositore italiano di fama mondiale,, ha concesso un'intervista esclusiva a Il corrieresera. E nel corso del suo ultimo intervento, rilasciato in vista dell'inzio del suo tour estivo, il Piano Solo Tour 2019, l'artista ha confidato di aver deciso di esorcizzare la paura provocatagli da un grave problema accusato alla vista.ha infatti fatto sapere che tornerà quest'estate in Giappone, dove si è sottoposto ad un'operazione molto delicata: "Nel 2018 ho fatto un tour che è passato proprio per Miyazaki, la città dove sono stato operato: in prima fila in teatro c’era tutto lo staff medico, assieme al giovane e bravissimo dottor Nakahara, che ha eseguito l’intervento. ...

lucafaccio : Giovanni Allevi e il distacco della retina: “Ho continuato a suonare sapendo di compromettere la mia situazione. Mi… - selvotta : '2 anni fa ho rischiato di perdere la vista a Miyazaki (Giappone) Giovanni Allevi - Back To Life - PencoG : RT @Corriere: Giovanni Allevi e il distacco della retina: «La fragilità è forza» -