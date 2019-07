È morto Essebsi | traghettatore della transizione democratica tunisina

Lorenzo Fanara - ambasciatore in Tunisia : "morto Essebsi - passaggio cruciale per la democrazia" : Se c’è un Paese di frontiera oggi nel Mediterraneo, un Paese che ha scommesso su un modello democratico inclusivo, questo Paese è la Tunisia. “L’Italia continua a sostenere le istituzioni democratiche tunisine per salvaguardare quella che è una perla di democrazia nel Mediterraneo”. A rimarcarlo, nell’intervista concessa ad HuffPost, è Lorenzo Fanara, ambasciatore dell’Italia a ...

Tunisia : morto il presidente Essebsi : 13.26 E' morto il presidente tunisino Beji Essebsi: 92 anni, il presidente era in terapia intensiva da ieri, per il secondo ricovero ospedaliero in un mese dopo un grave malessere. L'annuncio del decesso nel giorno in cui la Tunisia celebra la proclamazione, nel 1957, della repubblica. Il premier tunisino Chahed è impegnato in una riunione d'emergenza con il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (il Parlamento tunisino), ...

Tunisia - morto il presidente Essebsi a 92 anni. Aveva promesso di non ricandidarsi : “Largo ai giovani” : Era stato ricoverato ieri per la terza volta nel giro di alcune settimane all’ospedale militare di Tunisi. Ma alle 10.25 il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è morto. Aveva 92 anni. Per due volte a giugno era stato portato in terapia intensiva – Aveva detto il figlio Hafedh – per le conseguenze di una intossicazione alimentare. Al potere dal 2014, il laico Essebsi Aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di diventare ...

