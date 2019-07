Una truffa FaceApp Pro a cui tanto stanno abboccando | massima allerta

“Aiuto - sto morendo di cancro” - ma è Una truffa : Carla chiede soldi per risparmiare sulle nozze : Carla Louise Evans, 29enne mamma di due bimbi di Trecenydd, ha detto di avere un cancro alla vescica e una forte insufficienza epatica per convincere un ente benefico che finanzia i matrimoni dei malati terminali a pagare le sue nozze. Ma era una truffa e, dopo essere stata denunciata per frode, rischia una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.Continua a leggere

Fate attenzione a FaceApp Pro - è soltanto Una truffa : Il recente grande successo dell'applicazione FaceApp solleva un nuovo problema: quello relativo alla contraffazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Fate attenzione a FaceApp Pro, è soltanto una truffa proviene da TuttoAndroid.

50 euro di ricarica Iliad in regalo? Che bel messaggio - peccato sia Una truffa : Alcuni utenti Iliad stanno ricevendo un SMS che li invita a ricaricare per ottenere 50 euro gratis, ma si tratta soltanto di un tentativo di phishing. L'articolo 50 euro di ricarica Iliad in regalo? Che bel messaggio, peccato sia una truffa proviene da TuttoAndroid.

FaceApp - allarme hacker : attenzione alla finta app - è Una pericolosa truffa che infetta i telefonini : FaceApp è l’applicazione del momento, e approfittando di questa popolarità qualcuno ha pensato bene di inventarsi una finta app per poter truffare indisturbatamente ignari consumatori. A dare l’allarme sono stati i ricercatori della società russa di sicurezza informatica Kaspersky, a cui ha fatto eco in Italia a lo “Sportello dei Diritti”, che invita a prestare la massima attenzione a una pericolosa imitazione di FaceApp. “Una volta ...

Deto Patch : opinioni sui cerotti detox - come funziona - prezzo in farmacia e sito ufficiale - è Una truffa? : Deto Patch è il nuovo e innovativo cerotto energizzante realizzato con ingredienti al 100% naturali, che vi aiuterà a recuperare l’energia che avete perso da tempo liberandovi dalle tossine e combattendo così tutti i segni dell’invecchiamento. In questo articolo approfondiremo ogni caratteristica di questo interessante prodotto con tutte le informazioni riguardanti come funziona, quali sono gli ingredienti che lo compongono, se ci ...

Slim Sauna : funziona per dimagrire o è Una truffa - recensioni - prezzo in farmacia e su Amazon : Slim Sauna è il prodotto ideale per chi è a caccia di una soluzione per riuscire a dimagrire: si tratta, in particolare, di una cintura creata dalla linea DMC Shop, che presenta un design a fascia con tanto di effetto Sauna. Questo strumento consente di bruciare tutto il grasso in eccesso, senza fare qualcosa di particolare, ma anzi stando comodamente seduti a casa. >>> CLICCA QUI E SCOPRI Slim Sauna SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA SPECIALE ...

False fatture - la madre di Renzi - Tiziana Bovoli - si difende : “Sono Una nonna - non lady truffa” : I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, hanno fornito dichiarazioni spontanee in merito al processo per False fatture in cui sono imputati. La madre dell'ex presidente del Consiglio si difende: "Ho quasi 70 anni e non ho mai avuto nessun problema con la giustizia fino agli ultimi 12 mesi dove sono passata da cittadina irreprensibile a criminale incallita, da nonna premurosa a lady truffa".Continua a leggere

Eliana Michelazzo sarebbe stata vittima di Una truffa a Ibiza : sottratti 1500 euro : Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del "caso Prati", sarebbe stata vittima di una truffa durante la sua vacanza a Ibiza di questi giorni. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale Spy, secondo cui la manager avrebbe ricevuto un duro colpo nel momento in cui avrebbe notato che dalla sua carta di credito sarebbero stati sottratti dei soldi a sua completa insaputa. truffa ai danni di Eliana Michelazzo: l'indiscrezione ...

Seborax : recensioni mediche sul siero anti acne e brufoli - controindicazioni - prezzo in farmacia - funziona o è Una truffa? : Seborax è un siero che è stato creato per cercare di regolare le ghiandole subacee e che va a purificare i pori e tutte le imperfezioni. Entrando maggiormente nello specifico, si tratta di un trattamento intensivo che è stato realizzato per tutte quelli pelli che sono alle prese con problemi di acne. Il prodotto, nonostante sia di recente diffusione, sta già spopolando in Italia: un potente mezzo, ideale per tutti coloro che sono alle prese con ...

Maurizio Aiello sono stato coinvolto in Una truffa online : Al settimanle “Oggi” l’attore Maurizio Aiello denuncia una truffa ai suoi danni: “Sapevo di alcuni profili falsi che ho segnalato alle autorita` ma non pensavo fossero cosi` tanti”. ha raccontato. “sono riuscito a far chiudere 15 profili fasulli con la mia faccia. Ci sono donne disperate che mi cercano”. Truffe affettive ormai smascherate anche nel Bel Paese, con Aiello vittima a sua insaputa. Mi ha ...

Maurizio Aiello sono stata una vittima di Una truffa amorosa : Dopo il gossip di Pamela Prati, con il fantomatico Mark Caltagirone ecco che l’attore Maurizio Aiello al settimanale “Oggi” denuncia una truffa ai suoi danni: “Sapevo di alcuni profili falsi che ho segnalato alle autorita` ma non pensavo fossero cosi` tanti”. ha raccontato. “sono riuscito a far chiudere 15 profili fasulli con la mia faccia. Ci sono donne disperate che mi cercano”. Truffe affettive ormai smascherate anche ...

Keto Slim Fit : recensioni mediche - controindicazioni - prezzo in farmacia - funziona per dimagrire o è Una truffa? : Keto Slim Fit è il nuovo e rivoluzionario integratore alimentare dimagrante che vi aiuterà a perdere peso in maniera efficace e in breve tempo permettendovi inoltre di regolarizzare la massa del vostro corpo. Ma funziona davvero per dimagrire o è una delle tante truffe che circolano sul web? Per scoprirlo a seguire trovate tutte le informazioni utili riguardanti il nuovo Keto Slim Sit, come va usato, quali sono gli ingredienti che lo compongono, ...

Organo Gold è Una truffa o funziona : opinioni - prezzi dei prodotti - guadagni reali e multe : Organo Gold è un’azienda canadese che dal 2008 è entrato in scena come uno dei nomi più noti del network marketing, oggi conosciuta anche come “Organo”. Per intenderci su cos’è il network marketing, esso è un modello di business che molte aziende utilizzano per far lavorare il proprio team in maniera efficiente e basandosi e sul buon passaparola. Come la Folletto o Herbalife, l’azienda di cui parliamo oggi promuove il suo prodotto ...

Buzz Trapper : recensioni trappola anti zanzare - prezzo Amazon - sito ufficiale - funziona o è Una truffa? : Buzz Trapper è un dispositivo del tutto rivoluzionario, creato da una start-up statunitense, in grado di eliminare non solo le zanzare, ma ogni tipo di insetti, dando in questo modo di viversi pienamente l’estate, senza alcun tipo di fastidio. Ma cosa rende questo particolare strumento così utile e speciale? Per rispondere a questa domanda bisogna prendere in considerazione uno specifico fattore. Questo prodotto, infatti, è dotato di una ...