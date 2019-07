Sciopero Tpl | dalle 12 30 alle 16 30 mezzi pubblici si fermano

Mercoledì Sciopero Roma tpl alle 12 : 30 alle 16 : 30 : Roma – Mercoledi’ anche a Roma il settore dei trasporti si ferma per 4 ore, d alle 12.30 alle ore 16.30, a causa dello sciopero nazionale a cui hanno aderito le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e, separatamente, le segreterie territoriali Ugl Autoferrotramvieri, Faisa Cisal e SLM Fast Confsal. Durante lo sciopero non saranno garantiti il servizio sull’intera rete Atac e ...

Disagi Sciopero Tpl : code di 40 minuti per prendere taxi a Stazione Termini : Roma – Una coda lunga quasi il doppio della facciata principale della Stazione Termini . “Piu’ di 40 minuti di attesa per prendere un taxi ”, riferisce sconsolato un turista italiano. È all’esterno dello scalo ferroviario principale di Roma che si vedono gli effetti piu’ importanti dello sciopero dei trasporti pubblici locali per la giornata di oggi. L’agitazione indetta dai sindacati Orsa e Usb e’ ...

Sciopero Tpl : metro A e C chiuse - metro B attiva con possibili riduzioni di corse : Roma – E’ in corso a Roma lo Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Ecco la situazione sulla rete Atac: metro A: chiusa; metro B: attiva con possibili riduzioni di corse; metro C: chiusa; Roma-Lido: chiusa; Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva con possibili riduzioni di corse; Termini-Centocelle: servizio ridotto; Bus e tram: possibili riduzioni di corse. L'articolo Sciopero Tpl: metro A e C chiuse, metro B attiva con ...