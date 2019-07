Otto bambini sono stati uccisi da un fulmine | Giocavano sotto la pioggia

Ubriaco e sOtto cocaina piomba con il suv su due bambini e fugge : E' arrivato a tutta velocità, raccontano i testimoni, tentando un sorpasso impossibile in una delle stradine di Vittoria così strette da essere poco più che vicoli. E' arrivato affondando il pedale dell'acceleratore della Jeep Renegade, nonostante di fronte alle porte di casa in tanti cercassero refrigerio nella frescura della sera dopo una giornata di caldo torrido. E' arrivato ed era Ubriaco e strafatto di cocaina, come riveleranno più ...

Lampedusa - arrivano 12 migranti su un barchino : tra loro tre donne - di cui una incinta - e Otto bambini : Soccorsi stamattina dalle motovedette italiane, hanno detto di essere partiti da Tripoli. Ma si rafforza la pista delle "navi madri" che avvicinano i migranti dalla Libia per poi farli scendere a ridosso delle acque territoriali italiane

TikTok è sOtto inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

YouTube è sOtto inchiesta perché non riesce a proteggere i bambini : YouTube sotto inchiesta della Ftc per scarsa protezione dei minori online (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) YouTube è finito sotto la lente d’ingrandimento della Federal Trade Commission degli Usa per via di alcune pratiche della raccolta dati e, soprattutto, per le mancate misure di protezione nei confronti di una cospicua porzione di utenti della sua piattaforma, quella costituita dai bambini. Stando a un rapporto ...

Youtube sOtto inchiesta sui contenuti per bambini : Youtube è diventato il canale dove molti fanno milioni di dollari, ma anche la piattaforma che sta inondando i bambini di contenuti non alla loro portata e a cui accedono senza volerlo. Per questo adesso è allo studio un sistema per limitare gli effetti sul pubblico meno pronto e l'interazione con adulti. Questa sarebbe anche la ragione per cui, a quanto scrive il Washington Post, la Federal Trade Commission avrebbe ...