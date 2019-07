Nuoto | Mondiali 2019 | risultati batterie 24 luglio 4×100 mista mista in finale con

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi e Cusinato ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.36: La Danimarca vince la prima batteria della 4×100 mista mista: 3’49″10 il tempo 4.33: Al via la prima batteria della staffetta 4×100 mista mista 4.31: Semifinale nei 200 stile libero per Flickinger, Kapas, Szilagyi, Chimrova, Drabot, Hentke, Thomas, Stephens, Monteiro, Makino, Throssell, Cusinato, Hasegawa, Lahtinen, Zhu, Belmonte 4.29: Ilaria Cusinato è in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.58: L’algerino Syoud si impone in 2’01″76 nella seconda batteria dei 200 misti 3.53: La prima batteria dei 200 misti va al libanese Kabbara in 2’07″27 3.49. Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Dressel, Grinev, Chierighini, Mignon, Pieroni, Nemeth, Correia, Miressi, Lewis, Chalmers, Shioura, Nakamura, Metella, Timmers, He, Carter 3.47: E’ ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Scalia fuori dalle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Lo svizzero Liess in 49″42 si impone nella seconda batteria e potrebbe restare in vetta alla classifica per un po’ 3.18: Joachim di Saint Vincent and Grenadine vince la prima batteria in 54″14. Spicca l’101″04 dell’haitiano Ruuska 3.17: Iniziano le batterie dei 100 stile liber: ben 12 3.16: Queste le semifinaliste dei 50 dorso donne: Fu, Medeiros, ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai : oggi Pellegrini - Detti - Paltrinieri : Diretta Mondiali Nuoto 2019 a Gwangju: Streaming video Rai, orario, programma e italiani in vasca in Corea del sud, oggi 24 luglio 2019.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (24 luglio) – Gli azzurri in gara (24 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La sfida di Federica Pellegrini nei 200 stile donne – Il bilancio dei primi tre giorni dei Mondiali – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, la giornata di oggi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : a che ora gareggia Federica Pellegrini nella finale dei 200 sl? Programma e tv : Appuntamento da non perdere nel primo pomeriggio di domani per il Nuoto italiano. Federica Pellegrini scenderà in acqua per la finale dei 200 stile libero dei Mondiali 2019, l’ottava in una rassegna iridata per l’intramontabile fuoriclasse azzurra. Complice anche l’assenza della campionessa olimpica statunitense Katie Ledecky, la Divina è riuscita a centrare il miglior tempo in semifinale al cospetto di rivali di assoluto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali 24 luglio. Il gran giorno degli 800 maschili e di Federica Pellegrini - per continuare a sognare : Il Mondiale di Nuoto 2019 di Gwangju ha regalato ai nostri colori una terza giornata ricchissima di soddisfazioni provenienti principalmente dalle nostre ragazze, visto che sono arrivati il primo oro italiano di questa manifestazione, grazie a Simona Quadarella nei 1500, e la prima storica medaglia della rana femminile, con il bronzo della straordinaria finale dei 100 di Martina Carraro (entrambe con record personale e nazionale in archivio). Il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali 24 luglio. Il gran giorno degli 800 maschili e di Federica Pellegrini - per continuare a sognare : Il Mondiale di Nuoto 2019 di Gwangju ha regalato ai nostri colori una terza giornata ricchissima di soddisfazioni provenienti principalmente dalle nostre ragazze, visto che sono arrivati il primo oro italiano di questa manifestazione, grazie a Simona Quadarella nei 1500, e la prima storica medaglia della rana femminile, con il bronzo della straordinaria finale dei 100 di Martina Carraro (entrambe con record personale e nazionale in archivio). Il ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE martedì’ 23 luglio. CHE ITALIA! Quadarella stellare - Carraro straordinaria - Pellegrini e Scozzoli infiniti : SIMONA Quadarella 10 e lode: Perchè i treni bisogna saperli prendere e lei l’occasione che ti cambia la vita non se la fa sfuggire. A mezzogiorno arriva la notizia ufficiale: niente 1500 per Ledecky che sta male. Un brivido lungo attraversa la schiena della mezzofondista romana che, da accreditata outsider della vigilia, si trasforma in favorita, un ruolo che lo scorso anno ha ricoperto con grande autorità all’Europeo e che fa suo ...

VIDEO Sun Yang attacca Duncan Scott - Mondiali Nuoto 2019 : “Sei un perdente - io sono un vincente” : Le polemiche attorno al cinese Sun Yang non si stemperano. Dopo la manifestazione di dissenso dell’australiano Mack Horton, che ha rifiutato di salire sul podio e condividere il suo secondo posto nei 400 sl alle spalle dell’asiatico e davanti a Gabriele Detti, la stessa scena si è ripetuta con Duncan Scott, terzo nei 200 sl. Ebbene, in questo caso, la reazione di Sun è stata dirompente e, dopo essere sceso dal podio più alto, si è ...

SIMONA QUADARELLA - ORO AI MONDIALI Nuoto 2019 NEI 1500/ Video - anche record italiano : Video, SIMONA QUADARELLA, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai MONDIALI di NUOTO a Gwangju e nuovo record italiano!.

Mondiali Nuoto - continua la protesta contro Sun : Scott non gli stringe la mano e lui lo manda a quel paese : Non è finita con il rifiuto di Horton a salire con lui sul podio la protesta contro il cinese Sun Yang ai Mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud. Dopo il gesto dell’australiano alla premiazione per i 400 metri stile libero, è toccato a quello dell’inglese Duncan Scott durante il podio dei 200 metri. Scott si è rifiutato di stringergli la mano, ma questa volta Sun non è stato calmo e ha risposto mandando a quel paese il collega ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Dressel vs Chalmers la sfida nella gara regina. Miressi outsider di lusso : L’appuntamento è fissato per domani, con le prime batterie. I 100 stile libero maschili Mondiali prenderanno il via e l’incertezza regna sovrana sull’esito finale di una delle gare più affascinanti del programma. Due vasche che sanciranno il vincitore della specialità più rinomata. Chi la spunterà? Gli indiziati sono due: l’americano Caeleb Dressel e l’australiano Kyle Chalmers. Non si è di certo originali nella ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella si consacra fuoriclasse. Campionessa d’Europa e del mondo - ora obiettivo Tokyo 2020 : Le lacrime, la voce rotta dall’emozione, le mani al volto, l’incapacità di esprimere la tonnellata di gioia che la avvolge e quasi la schiaccia. E’ un film già visto, due anni fa alla Duna Arena di Budapest. Stavolta però il cerchio che luccica al collo di Simona Quadarella ha il colore dell’oro e le sembianze di un sogno che si avvera, forse molto prima del previsto. Campionessa del mondo suona bene vicino al nome Simona ...