Maxi multa a Facebook | stangata da 5 miliardi di dollari

YouTube verso Maxi multa per violazione della privacy dei bambini : La Federal Trade Commission americana ha concordato con Google la chiusura dell'indagine sulla violazione da parte di YouTube delle leggi federali che proteggono i dati personali dei bambini. L'accordo rileva che Google non ha protetto adeguatamente i bambini che usano il suo servizio di streaming video e ha raccolto illecitamente i loro dati violando il Children's Online privacy Protection Act (Coppa) che proibisce di seguire e prendere di ...

Venezia - turisti fanno caffé col fornelletto : daspo e Maxi-multa : Roberto Bordi Due turisti tedeschi che si stavano preparando il caffè con un fornelletto a gas ai piedi del Ponte di Rialto, a Venezia, hanno ricevuto una multa di 950 euro e un doppio daspo urbano. Sindaco Brugnaro: "Saremo sempre intransigenti" Continua la lotta senza quartiere di Venezia contro i turisti indisciplinati. Una coppia tedesca dovrà pagare una multa di 950 euro per avere acceso un fornelletto a gas ai piedi del Ponte ...

"YouTube spia i bambini per inondarli di pubblicità". In arrivo Maxi multa per Google : Raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission, l'autorità statunitense che tutela i consumatori

Sergio Ramos - che guaio! Una sua società disbosca illegalmente 80 querce secolari : Maxi multa in arrivo : Sergio Ramos finisce nei guai per non aver rispettato… l’ambiente: una sua società disbosca 80 querce secolari, l’assemblea plenaria della città di Alcobendas lo multa per 250.000 € Difensore sì, ma non dell’ambiente. L’unica area verde che Sergio Ramos si batte per difendere è quella della porta del Real Madrid. Ne dà un indizio ‘AS’ che riporta di una maxi multa da 250.000 euro che una sentenza ...

Maxi multa e nave confiscata. La Gdf "arresta" Mediterranea : Chiara Sarra Scatta il decreto sicurezza contro l'ong di Casarini che ha portato i migranti sulla Alex. Che ora vuol querelare Salvini nave confiscata e Maxi multa: per la Alex, la barca a vela con la quale l'ong di Luca Casarini ha portato in Italia 59 migranti recuperati al largo della Libia, scatta il decreto Sicurezza. L'annuncio arriva dalla stessa Mediterranea Saving Humans, convocata oggi in caserma dalla Guardia di Finanze ...

Maxi multa a Facebook : Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato a Facebook una sanzione di 1 milione di euro per gli illeciti, compiuti nell’ambito del caso ‘Cambridge Analytica‘, la società che, attraverso una App per test psicologici, aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti e li aveva usati per tentare di influenzare le presidenziali americane del 2016. Lo comunica il Garante in una nota. La sanzione, comminata sulla ...

"Non ha avvisato i clienti della peste in Madagascar" : Maxi multa per Costa Crociere : L'Antitrust ha sanzionato con una multa da 2 milioni di euro la compagnia di navigazione italiana: "Pratica commerciale...