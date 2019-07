Luci ed ombre azzurre a Carciato Napoli-Cremonese 3-3

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia - dopo la prima fase sono più le ombre che le Luci : Il bilancio parla di una vittoria risicata e due sconfitte. La nazionale Italiana maschile non ha certamente iniziato al meglio il suo Mondiale di Hockey pista 2019, in quel di Barcellona. Il team allenato da Massimo Mariotti è parso poco consistente in attacco e molto fragile in difesa, come testimoniano i numeri: 10 gol fatti, di cui solo 4 su azione, e ben 13 gol subiti; con non meno di 4 gol incassati per gara (differenziale complessivo -3, ...

Wimbledon : Luci e ombre italiani - ok Fognini out Cecchinato : Ottimi risultati e qualche delusione per gli italiani al Wimbledon 2019. Le qualificazioni hanno regalato all'Italia numerose soddisfazioni e lunedi' Thomas Fabbiano ha siglato l'upset piu' clamoroso della giornata inaugurale di Wimbledon, eliminando in cinque set (6-4 3-6 6-4 6-7 6-3) la testa di serie numero 7 del tabellone Stefanos Tsitsipas, il principale esponente della Next Gen. "Non c'e' che dire, una delle giornate piu' belle della mia ...

SCUOLA/ Educazione civica - Luci - ombre e sfide di una materia da "inventare" : Una recente conferenza internazionale organizzata da "SCUOLA Democratica" ha affrontato le questioni chiave della nuova Educazione civica