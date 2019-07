Emanuele Filiberto sul furto nella casa parigina | È come se mi avessero portato via

Furto da mezzo milione di euro ai danni di Emanuele Filiberto di Savoia : ‘Indagine complessa’ : Furto da mezzo milione di euro ai danni di Emanuele Filiberto di Savoia e di sua moglie Clotilde Courau. L’appartamento parigino della coppia, come scrive Le Parisien, è stato svaligiato nel pomeriggio di venerdì. Dalla casa, situata nel XV arrondissement, sarebbero stati portati via gioielli e preziosi: il bottino del Furto ancora non è stato definito in maniera precisa ma, secondo fonti vicine all’inchiesta, sarebbe vicino a mezzo ...

Emanuele Filiberto di Savoia chiarisce su tumore e operazione : Emanuele Filiberto di Savoia chiarisce sull’operazione e sul tumore che è tornato La notizia era uscita a fine maggio, quando Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso sui social una foto che parlava chiaro. Il membro della Casa Savoia si è sottoposto ad un’operazione per un tumore, i giornali però, secondo Emanuele Filiberto, hanno ingigantito la […] L'articolo Emanuele Filiberto di Savoia chiarisce su tumore e operazione ...

