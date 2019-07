Barella | “Il Napoli? Non volevo cambiare maglia durante il mercato invernale”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sul Corriere dello Sport la prima intervista di Nicolòda interista. Il centrocampista racconta che gli allenamenti con l’Inter sono i più duri della sua carriera “Insieme a quelli di Zeman e ai suoi famosi gradoni. Qui si corre anche con la palla, non solo a secco. E più in generale il ritmo è sempre alto” E aggiunge che Conte “è maniacale in tutto. E’ uno che non lascia niente al caso” L’Inter lo ha fortemente voluto, cosa che lo ha lusingato, dichiara, ma a gennaio lo aveva cercato anche ile spiega perché, all’epoca disse di no: “Avevo condiviso con il Cagliari un programma ben preciso, ovvero che sarei rimasto fino a giugno e poi avremmo stabilito insieme cosa fare. Sapevo che ilera interessato a me ma non ho mai avuto nella testa diil. De Laurentiis gli aveva fatto una proposta economica molto interessante, ma lui, ...

