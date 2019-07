Tav, Di Maio sfida la Lega: “Deciderà Parlamento e noi diremo no, loro voteranno col Pd?”

(Di martedì 23 luglio 2019) Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia laalla: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. Invedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".