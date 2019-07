Star Citizen si aggiorna portando ordine e legge nello spazio

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) Il nuovomento diè arrivato per i baker,così il simulatore spaziale alla versione alpha 3.6. Questa volta l'update modifica il sistema legislativo, con nuove norme che rendono la vita più difficile per i trasgressori.Le nuove leggi implementate nel gioco sono 19 e a farle rispettare ci penseranno i poliziotti spaziali. Queste leggi coprono sia i crimini effettuatiche il commercio illegale di materiale tra i pianeti. Qualora voleste infrangere queste leggi preparatevi perché le forze dell'non saranno così clementi con voi. Se non opporrete resistenza la polizia spaziale scansionerà la vostra nave, al contrario, se deciderete di rifiutare verrete attaccati. Infine, se avrete del materiale illegale sulla vostra nave vi verrà sequestrato e sarete multati prima di essere lasciati liberi.Tutto questo è stato fatto per rendere i cieli più ...

StarCitizenIT : Questa settimana su Star Citizen 22/07/19 - InstantGamingIT : L'alpha di Star Citizen ha aumentato I fondi di 3.6 milioni, che porta il totale a raccolto a superare i 230 milion… - GamingToday4 : Star Citizen non è più una frontiera senza legge grazie al nuovo aggiornamento -