Internet ci sta cambiando il cervello? Ci indebolisce | ecco gli effetti

Internet ci sta cambiando il cervello : come modifica la capacità di attenzione e la memoria : Forse non ce ne stiamo accorgendo, ma l'abuso che facciamo di Internet sta modificando il nostro cervello, nello specifico sta influenzando la nostra capacità di attenzione, minacciata dalle continue notifiche, ma anche la memoria e come gestiamo le interazioni sociali: ecco cosa c'è da sapere sugli effetti di Internet sul nostro cervello.Continua a leggere

Il governo del Kazakhstan sta intercettando tutto il traffico Internet criptato : Dal 17 luglio il governo del Kazakhstan ha iniziato a intercettare tutto il traffico internet https (hypertext transfer protocol over secure socket layer) all’interno dei suoi confini. Il governo di Nur-sultan (già Astana) ha incaricato i provider dei servizi internet locali di obbligare i rispettivi utenti a installare un certificato governativo su tutti i dispositivi che hanno accesso alla rete e su ogni browser utilizzato. Il ...

Tlc : con l'estate scattano i rincari per le tariffe della telefonia fissa - mobile e Internet. Ecco come tutelarsi : Amara sorpresa è quella che attende i consumatori sotto l'ombrellone. I principali operatori nazionali di telefonia aumenteranno le tariffe per la telefonia mobile, fissa e anche per internet. E' il ...

Inferno Sudan - i militari chiudono Internet : foto profilo blu per protesta in ricordo di Mohamed : Dal Sudan, dove la giunta militare ha sospeso Internet, è partita una campagna di sensibilizzazione sui social network in tutto il mondo. Gli utenti stanno cambiando il loro profilo con uno sfondo blu, il colore preferito da Mohamed Mattar, un ingegnere di 26 anni ucciso il 3 giugno scorso mentre manifestava a Karthoum. Unicef denuncia: “Almeno 19 bambini sarebbero stati uccisi e altri 49 feriti sono rimasti feriti”.Continua a leggere

Vodafone Down : dopo i disservizi di ieri - l’operatore regala 24 ore di Internet da mobile. Problemi anche per Instagram : In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di internet. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata di ieri coinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno reso impossibile connettersi ...

Dove sta andando Internet? : Un internet cafè a Times Square nel 2000. (foto: Chris Hondros/Newsmakers) Maggiori contenuti visivi, più privacy e il pericolo della radicalizzazione online, ma anche una corsa sfrenata all’acquisto di pubblicità che potrebbe aver raggiunto il suo picco fisiologico. Per il ventiquattresimo anno di fila la leggendaria analista e investitrice Mary Meeker ha sintetizzato le principali tendenze di internet in Internet Trends 2019, il rapporto ...

In Italia il mercato dei media in calo : Internet supererà stampa : Il mercato dei media in Italia si conferma in flessione: nel 2018 e' diminuito del 2% e anche la prima stima per il 2019 traccia una decrescita

Anche la Cina sta costruendo la sua Internet dello spazio : La Cina vista da un satellite (Getty Images) Lo scorso 3 gennaio la sonda cinese Chang’e 4 è atterrata sulla faccia nascosta della Luna. Per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale, una missione ha raggiunto il versante del satellite invisibile alla Terra. Pochi giorni dopo sono arrivate immagini inedite della Luna, rimbalzate dal lander ai laboratori dell’Agenzia spaziale cinese (Cnsa) grazie al satellite Queqiao, che ha ...

Un giorno tutto si collegherà a Internet - questa biobatteria monouso potrebbe aiutare : In futuro ci potrebbero essere piccoli dispositivi usa e getta, fatti anche di carta o plastica, in grado di connettersi a Internet per brevi periodi, fornendo informazioni rapide su tutto, dall’assistenza sanitaria ai prodotti di consumo. A renderlo possibile potrebbe essere una biobatteria microscopica che alimenta sensori monouso. Ci stanno lavorando i ricercatori della Binghamton University State University of New York per ...