Incendio nello studio | Mentana interrompe il Tg | Sta andando a fuoco | non

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Unnella sede romana de La7, nel quartiere Prati, si è propagato ieri sera dai locali del sottotetto, dove erano in corso dei lavori. Il fumo ha interessato i locali e il Tg della sera è stato interrotto da Enricoche lo stava conducendo. “Più o meno losta- ha affermato - non sto scherzando, è una situazione molto difficile quindi e non so se tornerò in diretta per darvi le notizie di Borsa, non so se mi immolerò”, ha aggiunto con una battuta. Per spegnere le fiamme sono intervenute 4 squadre di vigili delche hanno anche praticato un buco nel tetto per far uscire il fumo.#Roma#22luglio 21:30, intervento in corso per l’in un sottotetto degli studi televisivi di @La7tv in via Novaro. Quattro squadre sul posto,in fase di bonifica pic.twitter.com/A51Cp63MX7— Vigili ...

