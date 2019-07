Diana Bracco | “Serve credito d’imposta e riduzione cuneo fiscale”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. – (AdnKronos) – Per spingere le imprese a investire è fondamentale “ildi imposta per tutta l’attività di ricerca, non solo sulla parte incrementale, come fanno in Francia. Poi ladelfiscale perché i lavoratori prendono troppo poco in busta paga. Avrebbero dovuto farla molto tempo fa”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere Economia’,, presidente e Ceo del Gruppo, ricordando che “quando si vuole costruire un centro di ricerche in Europa, per esempio, i Paesi fanno ponti d’oro per attrarre gli investimenti italiani, parlo di Francia, Romania”. “Ma noi siamo italiani, dobbiamo tenere duro, esportiamo eccellenze in tutto il mondo. Noi abbiamo trovato manager, talenti tutti italiani, da mandare in Cina. In quel Paese che è il nostro secondo mercato dopo ...

