Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’ Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo . Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste pa

Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’ Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo . Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la Capo Gruppo Silvia Rizzotto ( Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini ...

Autonomia : Zaia - ‘con Conte chiudiamoci in conclave e arriverà la fumata bianca’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo dal governo che finalmente il presidente del Consiglio, assieme al Cdm, si decida a presentare la sua proposta di Autonomia, da confrontare con le nostre proposte, quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di lì, sono assolutamente convinto che, se non sarà una farsa ma una proposta vera di Autonomia, incontrandoci, e magari chiudendoci a chiave come in un conclave, dopo ...