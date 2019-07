Pakistan | recuperato grazie a un elicottero l’alpinista Francesco Cassardo | precipitato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) È stato, l’alpinista piemontese che sabato eradal Gasherbrum VII, vettaa di 6.979 metri. “è sull’verso Skardu”, ha annunciato su Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti. Il medico 30enne di Rivoli (Torino) appassionato di alpinismo era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto durante la discesa dalla vetta. I soccorsi che dovevano arrivare domenica all’alba erano stati più volte ritardati così che Cimenti, con altri due alpinisti domenica sera aveva deciso di portarlo a piedi, su una sorta di slitta, fino al al posto in cui avevano lasciato la tenda prima di scalare il GVII. Il fratello dell’alpinista ferito aveva fatto un appello video rivolto al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per chiedere di velocizzare i soccorsi. La Farnesina, che si è attivata da ...

