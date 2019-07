Napoli | il Tar giudica irricevibile il ricorso sulla multa inflitta dall’Antitrust

Caos treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore : passeggeri furiosi da Milano a Napoli. «Ripercussioni per tutto il pomeriggio» : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Repubblica : Hysaj potrebbe restare al Napoli senza rinnovare il contratto : Quello di Hysaj sembrava l’unico addio certo per il Napoli di Ancelotti. Lo stesso albanese aveva annunciato la fine della sua avventura nel club partenopeo. Era stato dato vicinissimo all’Atletico Madrid, ma poi il club spagnolo ha virato in modo deciso verso Trippier. Sono ancora in corsa la Roma e il Tottenham, ma secondo quanto scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica potrebbe esserci un colpo di scena. Hysaj ...

CorSport : Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli : Ancelotti studia Gaetano. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe restare nel Napoli diventando un centrocampista offensivo capace di segnare come un attaccante: “in un play che sappia fare tutto, un metodista che non abbia paura dei contrasti, più vicino ai propri difensori che alla porta avversaria” Ancelotti vuole che giochi la palla tra le linee senza perderla Sarebbe un ruolo nuovo per il 19enne per il quale l’ipotesi prestito che fino a ...

Inter - De Laurentiis sarebbe pronto a portare Icardi al Napoli : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto dal mistero. Quest'oggi il centravanti argentino tornerà ad allenarsi da solo alla Pinetina, dopo il week end trascorso con la moglie e agente, Wanda Nara. L'Inter ha deciso di tenerlo fuori dalla tournée in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan, per consentirgli di svolgere un lavoro specifico che gli permetta di ritornare in condizione. Durante il ritiro a Lugano, ...

Calciomercato Napoli - colpo in attacco : si vorrebbe tentare l'affondo per Pepé : Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas ...