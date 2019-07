Migranti | il Viminale esulta | Francia stoppata | porti di sbarco ruotino Scontro

Migranti - le trame di Moavero per isolare il Viminale all'Ue : Gian Micalessin E non appena il Capitano scivolò, la Mummia si risvegliò. Dite quel che volete, ma l'inatteso rianimarsi del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi portabandiera, dalla prima pagina del Corriere della Sera di ieri, d'un estemporaneo progetto italiano capace di garantire la redistribuzione dei Migranti a livello europeo puzza lontano un miglio. E non solo perché a intervistarlo c'era un abile, quanto smaliziato, ...

Conte avverte il Viminale sui Migranti : "Non si può fare tutto soli. Più sforzi per i rimpatri" : Non si può fare tutto da soli, e per i rimpatri serve di più. È il messaggio che arriva dal premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti. Il fenomeno dell’immigrazione, dice il premier “richiede l’azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci Contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto ...

Migranti - la replica del Viminale a Trenta : con Sophia 18mila Migranti tutti in Italia : Il Viminale replica alle dichiarazioni della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che aveva difeso la missione europea Sophia. "18.390 migranti in Italia con la missione Sophia", comunicano fonti del ministero. E Matteo Salvini: "Ditemi se il contrasto dell’immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia".

Migranti - Salvini : 'Lasciato solo' - Trenta : 'Offerto aiuto - ma Viminale ci ha fermato' : Tramite una diretta Facebook il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha accusato i suoi corrispettivi alla Difesa e all'Economia di averlo lasciato solo nell'affrontare i problemi dell'immigrazione. Arriva però la risposta della Ministra Trenta, che sostiene di aver offerto aiuto in più occasioni, ma di essere sempre stata respinta misteriosamente dallo stesso Viminale, che ora si lamenta tramite Salvini. Di Maio intanto, interpellato al ...

Viminale : Migranti scesi - sequestro Alex : 23.48 I 41 migranti sbarcano a terra dalla nave 'Alex' per effetto del sequestro penale disposto di iniziativa dalla Guardia di Finanza. Lo fa sapere il Viminale. L'equipaggio è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Migranti - Alan Kurdi verso Lampedusa. Il Viminale vieta l’ingresso in acque italiane : La nave della ong tedesca sfida il ministro dell’Interno: «Salvini non ci fa paura»A bordo ci sono 65 Migranti soccorsi venerdì a largo della Libia

Mediterranea - sbarco dei Migranti : stallo Italia-Malta. Il Viminale : “Ong provoca - vuole restare in acque internazionali” : L’accordo, lo sbarco delle persone più vulnerabili, lo stallo. La barca a vela Alex della ong Mediterranea Saving Humans, che giovedì ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a largo della Libia, è al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, da ore. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco con la contropartita di 55 migranti già ...

Mediterranea - fonti del Viminale : "Rifiutano di sbarcare i Migranti a Malta - è una provocazione assurda" : "Niente Malta. Mediterranea rifiuta l'offerta del governo italiano, ovvero il trasbordo degli immigrati per condurli a La Valletta, a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della ong Alex". Lo riferiscono fonti del Viminale secondo cui "la risposta di Mediterranea, che inizialmente aveva

Mediterranea - 13 Migranti a LampedusaViminale : "La ong rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Mediterranea - 13 Migranti a Lampedusa Difesa pronta a trasferire gli altri a MaltaIl Viminale : vadano da soli a La Valletta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collaborazione a patto che portiate i Migranti a Malta" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco

Accordo sui Migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

"Situazione insostenibile". Mediterranea verso Lampedusa con 54 Migranti a bordo. Il Viminale vieta l'ingresso : La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di ...

Il Viminale sta valutando l'ipotesi di un muro anti-Migranti in Friuli - dice Fedriga : "È un'ipotesi che si sta valutando con il Viminale". Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, presenta così, intervistato da Il Fatto Quotidiano, l'idea di erigere un muro di 243 km lungo il confine est dell'Italia in funzione barriera anti-migranti. "Un muro o altro, adesso non so dirglielo - spiega - ma certo che se l'Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l'ondata migratoria che ...