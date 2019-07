Lutto per Lorenzo Riccardi | è morta la nonna | “Guardami da lassù”

Lutto per Ada Alberti : il triste messaggio dell’astrologa di ‘Mattino 5’ : Il popolare volto di Canale 5 ha condiviso sui social la notizia della scomparsa dell'adorata mamma a cui era legata da...

Grave Lutto per l’astrologa televisiva Ada Alberti - è morta la madre : “Libera dopo anni di dolore” : lutto per l'astrologa televisiva, nota per i programmi Mattino 5 e Pomeriggio 5, ma attiva da anni sul piccolo schermo. Moglie dell'attore Franco Oppini dal 2003, sui social ha detto addio alla madre. La donna era molto malata da diversi anni: "Ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre".Continua a leggere

Torino - grave Lutto per i granata : si è spento Giovan Battista Moschino : Giornata triste per il Torino e i tifosi granata. Si è spento a 80 anni l’ex centrocampista Giovan Battista Moschino. 253 presenze in nove stagioni con la maglia granata. Colonna della squadra negli anni Sessanta, “come regista di centrocampo – lo ricorda il club sul suo sito internet – fu irrinunciabile punto di riferimento per allenatori e compagni, oltre ad essere affidabile rigorista e professionista esemplare, ...

Porto Empedocle dichiara Lutto cittadino per Camilleri - ma il cartello è pieno di errori : Porto Empedocle, paese siciliano che ha dato i natali ad Andrea Camilleri, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell'amato scrittore e intellettuale. Ma nel manifesto diffuso dal Comune ci sono gravi errori di ortografia. I fan del papà di Montalbano insorgono sul web. E la sindaca incolpa la tipografia.Continua a leggere

Lutto cittadino per Camilleri ma il manifesto del Comune è pieno di errori di ortografia : Per il sindaco Carmina si tratta di «errori di battitura» ma dalla tipografia replicano: «Abbiamo solo ricopiato il testo che ci ha inviato il funzionario comunale»

Morto Camilleri - geniale creatore di Montalbano : sospese per Lutto le riprese della fiction : Sono pochissimi gli scrittori veri che, oltre a diventare popolari per i loro libri, riescono ad essere amati anche come personaggi. Andrea Camilleri, Morto oggi a 93 anni, era uno di questi e ha...

Morto Camilleri - tra i più importanti esponenti della cultura italiana del `900. Stop alle riprese di Montalbano per Lutto : Scrittore, regista, autore teatrale e televisivo, sceneggiatore e saggista. Tante definizioni per quello che, in una sola semplice parola, è stato un vero "intellettuale". A tutto campo. Con Andrea Camilleri - Morto oggi a 93 anni all'ospedale Santo Spirito di Roma, dopo un mese di ricovero - se ne va uno dei più importanti esponenti della cultura siciliana, e non solo, del `900. Da piu' di due mesi la Palomar, la casa di produzione della ...