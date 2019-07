J-Ax | la sparata su Matteo Salvini | lavora poco a causa delle liti col ministro leghista

massimone85 : @matteosalvinimi Dai Matteo, non ci credi nemmeno te!!!! Questa l'hai sparata più grossa del tuo solito ???????? - PMurroccu : RT @claudio_erpiu: ALTRA SPARATA DELLA BOLDRINI CONTRO SALVINI 'Infetta la società' MA CI RENDIAMO CONTO QUESTI SEMINATORI DI ODIO DEI SA… - luberti00 : @J_Mercato @Matteo_Sabba l’ha sparata grossa qua -

(Di lunedì 22 luglio 2019) J-Ax, il noto rapper italiano, in occasione dei suoi 25 anni di carriera, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Il cantante coglie l'occasione per parlare del suo nuovo tormentone estivo Ostia Lido: "Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato. Mi diverto

Dalla Rete Google News

Linkiesta.it

Autonomia? Sì ma senza la scuola. Rimpasto? Ok, ma Trenta e Toninelli non si toccano. Russiagate? Il leader della Lega deve riferire in Parlamento. Se la crisi ...