Al Bano e Lino Banfi insieme per una nuova fiction | ‘Una coppia nazionalpopolare anomala’

Lino Banfi : "Mi hanno proposto fiction per la tv insieme ad Al Bano - lui ex mafioso - io frate" : "Io per fortuna ho molte cose da fare, non sono un nonno in pensione: oltre all’Orecchietteria Banfi, ristorante che mi dà molte soddisfazioni, in zona Prati, mi hanno proposto una nuova fiction, protagonista insieme ad Al Bano: una coppia nazionalpopolare anomala, che può funzionare". Così Lino Banfi ha rilanciato la notizia di una fiction televisiva in lavorazione insieme all'amico Al Bano Carrisi. Al quotidiano Libero l'attore 83enne ha ...