Sorpresa di fine luglio per Huawei P30 Lite ed altri medio-gamma | EROFS con i suoi

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 21 luglio 2019) Non solo il supporto al GPU Turbo 3.0 perP30, P20e tantismartphonee Honor: merita un capitolo a parte anche il nuovo file system, che arriverà anch'esso per ladi. Come riportato da 'gsmarena.com', l'Extendable Read-Only File System è stato annunciato con ilP30 Pro con lo scopo di migliorare le performance generali del device: fino al 20% di velocità in più in lettura casuale, e riduzione complessiva dello spazio riservato al sistema operativo. Il cambio del file system migliora certamente la velocità del telefono, ma non deve essere confusa con l'aggiornamento dello standard di memoria, che è un'altra cosa. Alcuni OEM si stanno ingegnando per l'adozione dello standad UFS 3.0, veloce circa il doppio rispetto all'attuale UFS 2.1, in base al compito da portare adempiere. Oltre al nuovo file system, è in programma anche ...

OptiMagazine : Sorpresa di fine luglio per #HuaweiP30Lite ed altri medio-gamma: EROFS con i suoi vantaggi - smattiangeli : Ho ritrovato il post scritto quando Elda mi ha restaurato a sorpresa un quadro di famiglia: lei faceva questi regal… - fabiano76bed : RT @Antiniska_S_: Finale a sorpresa. Alla fine non si muore, ci si sveglia. -