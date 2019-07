Boschi sfida Salvini a duello tv | È ossessionato da me | quando si calma venga a

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) “sembrada me.ha finito di fare le bizze, lo sfido a un confronto televisivo. Scelga in quale trasmissione confrontarsi civilmente, senza comizi. Il capitano coraggioso avrà il coraggio di confrontarsi? O continuerà a insultare a distanza? #coraggio”. Lo scrive in un tweet la deputata Pd Maria Elenarilanciando un’immagine social in cuiattacca sia lei che Matteo Renzi.sembrada me.ha finito di fare le bizze, lo sfido a un confronto televisivo. Scelga in quale trasmissione confrontarsi civilmente, senza comizi. Il capitano coraggioso avrà il coraggio di confrontarsi? O continuerà a insultare a distanza? #coraggiopic.twitter.com/GDERVDs3Gj— maria elena(@meb) July 21, 2019 “Essere sfiduciato da Renzi e la? Per me è una medaglia ...

