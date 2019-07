Un posto a teatro

ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Stefania Vitulli Gira intorno a Cyrano - ovvero il doppio, la maschera e magari pure le fake news - la Biennaledi Venezia 47 diretta da Antonio Latella, che inaugura dopodomani e chiuderà il 5 agosto (programma: labiennale.org). Ben tre delle performance in prima assoluta «ristrutturano» l'antieroe creato da Edmond Rostand: eterna è la finzione d'amore, garantito chi voglia ascoltarne la storia. Si parte il 24 luglio con Cirano deve morire, che vede in scena, con la regia di Leonardo Manzan, tre ottimi giovani - Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini, Paola Giannini - tutti energia e sudore (lo stesso non si può dire della voce, visto l'uso del microfono, di certo funzionale all'adattamento, ma che poco spazio lascia a una performance olistica). Lo spettacolo, in forma di frammento, ha vinto lo scorso anno la Biennale College per registi under 30 e si è guadagnato la ...

