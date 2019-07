Samantha Cristoforetti | “Torneremo sulla Luna | ma non sarà un’avventura solo americana”

L’Italia vista dalla Luna : domani il convegno al Senato con Piero Angela e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...

Arriva la Barbie Samantha Cristoforetti : Barbie e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) continuano a collaborare per ispirare le bambine di tutta Europa a diventare la prossima generazione di astronaute, ingegneri e astrofisiche, accendendo i riflettori sui riconoscimenti ottenuti dall’unica astronauta donna attiva in Europa, Samantha Cristoforetti, a cui nel 2018 è stata dedicata una bambola One-of-a-kind (in copia unica) con le sue fattezze. La Cristoforetti è aviatrice, ingegnere, ...

Astronomia - Barbie e ESA si battono per l’uguaglianza di genere : testimonial Samantha Cristoforetti [FOTO] : Barbie e l’Agenzia Spaziale Europea si battono, insieme, per l’uguaglianza di genere. In particolare, vogliono combattere gli stereotipi e ispirare le bambine a diventare ingegnere, astronaute e astrofisiche. testimonial dell’iniziativa l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, a cui nel 2018 e’ stata dedicata una bambola One-of-a-kind (in copia unica) con le sue fattezze. La quarantaduenne Cristoforetti ...

Samantha Cristoforetti - dallo spazio al fondo degli abissi : allenamento estremo per Luna e Marte : Samantha Cristoforetti scende negli abissi. L'astronauta italiana dell'Esa abbandona la tuta spaziale per indossare una sofisticata attrezzatura subacquea. AstroSamantha è infatti comandante della missione internazionale di ricerca ed esplorazione di 10 giorni che si tiene questo mese sui fondali de

