Salvini scatena l' odio sessista contro di me Che vergogna Io non taccio

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) “Gli insulti di. Stesso schema disocial sdoganato ai tempi delle banche. Mi spiace il silenzio di tanti e di tante. Ma non mollo, non. Per me fare opposizione significa non avere paura die di quelli come lui #sfiducia”. Lo scrive sui Social la deputata pd Maria Elena Boschi. Lo svia social tra Matteoe Maria Elena Boschi è iniziato ieri. Twitta il leader della Lega: “Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare?”.posta la prima pagina di Libero in cui si legge: ’Mozione presentata da Boschi, parola d’ordine sfiduciare Salvinì. Sul social network non si fa attendere la replica di Boschi: “Caro, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l’Italia cresceva, c’erano più diritti e meno: noi abbiamo portato risultati, non rubli. ...

