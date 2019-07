La storia delle rocce lunari portate a Terra dagli astronauti delle missioni Apollo

storia delle 135 missioni dell'uomo per conquistare la Luna : Dal 1958, anno del primo lancio, 135 volte l'uomo ha provato ad avvicinarsi alla Luna: non sempre con l'obiettivo di toccare la superficie, certo, né sempre con l'equipaggio a bordo. Anzi, gli uomini che hanno tentato di posare il piede sul satellite terrestre, di lasciare insomma l'impronta del proprio scarpone, sono pochissimi. E finora missioni sulla Luna sono state compiute da un club ristretto di sette paesi: Russia, Usa, Giappone, ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : i mezzi che hanno fatto la storia delle missioni Apollo : Il razzo Saturn V, il modulo Lunare (LEM) e il modulo di comando e servizio Apollo (CSM) sono mezzi iconici che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale, permettendo agli astronauti dell'Apollo 11 - e a quelli delle missioni successive, fino a Eugene Cernan - di mettere i piedi sulla regolite Lunare. Ecco le loro caratteristiche.Continua a leggere

Sarcina e Sarcina - parla Cinzia Incorvaia : "Ho un video" - la clamorosa storia delle corna dopo le nozze : È la saga trash del momento. Il nuovo caso di gossip. Si tratta del triangolo Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio e Francesco Sarcina. Quest'ultimo, cantante delle Vibrazioni, ha accusato Clizia, sua moglie, di averlo tradito con il suo migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio, noto s

Nepal - la storia delle donne che si ribellano alla segregazione quando hanno le mestruazioni : “Ogni anno una di noi muore” : Isolate perché considerate impure. Costrette ad allontanarsi da casa durante il periodo mestruale e a rinchiudersi in capanne che assomigliano a delle stalle. È la condizione di molte donne del Nepal occidentale, sottoposte per parecchi giorni al mese a un’antica usanza, quella della chapaudi. Una tradizione, come spiega la onlus Apeiron, un’associazione con sede sia in Nepal che in Italia che lavora per la parità di ...

Juventus - calcio e sigarette : non solo Sarri e Buffon - la storia delle bionde bianconere : Quando - a metà di una partita della meravigliosa Juve dell' era Trapattoni - Gianni Agnelli entrò nello spogliatoio e vide Platini che si stava allacciando una scarpa con la sigaretta accesa in bocca, calò il gelo. L' Avvocato, ovviamente, ruppe subito la tensione con un sorriso: «Ma come, Michel?

La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...

La storia è una strage delle creature : C’è un bambino, altre volte è una bambina, sempre lo stesso, la stessa. A volte è solo, altre volte con sua madre, con suo padre, e gli tiene un braccio minuscolo attorno al collo, come per proteggerlo. Ha una maglietta rossa, altre volte i calzoncini rossi. Ha la faccia affondata nella sabbia di un

Conosci davvero la misteriosa storia delle Streghe di Salem? : In questo articolo parleremo di uno dei fatti realmente accaduti nel passato, precisamente a partire dal 1692. Il Processo alle Streghe di Salem. Le Streghe e la Stregoneria Il termine Stregoneria, e in particolare la figura della Strega, pone le sue radici nell’antico passato in tempi antecedenti al Cristianesimo. Ricordiamo la Strega di Endor presente nella Bibbia, oppure le Streghe della Tessaglia del periodo dell’antica Grecia. Al giorno ...

La gran storia delle tele dipinte da Mark Rothko per il Four Seasons : Mette insieme il ristorante dell'élite di New York – che chiude oggi – e un artista che considerava criminale spendere più di 5 dollari a pasto: non poteva finire bene

I palchi della Scala raccontano la storia delle élite a Milano : Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala si terrà il 18 giugno (ops, la data di Waterloo), qualcuno mugugna per la mancanza di nomi femminili nella rosa composta da Egon Zehnder per la successione ad Alexander Pereira alla sovrintendenza (sapete come funziona con i cacciato

Squadra sciolta e futuro incerto - ci pensa… Cedella Marley a salvare la Giamaica : la pazza storia delle ‘Reggae Girlz’ : La figlia di Bob Marley ha salvato la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, permettendole di qualificarsi ai Mondiali in Francia Una storia bellissima, di quelle che esaltano lo sport e i suoi valori. Protagonista è la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, riuscita a qualificarsi per la prima volta ai Mondiali, prima Squadra dei Caraibi a riuscirci. AFP/Lapresse Un risultato ottenuto partendo dal nulla, visto che dopo la mancata ...

Gazidis : “La storia delle belle promesse non mantenute è finita” : Nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato del futuro del club rossonero e della strategia che intende adottare per riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale. Queste le parole di Gazidis sul futuro della società meneghina: “Elliott non ha mai posto un termine temporale. La sua è una chiara visione. Non abbiamo una dead line, e non faccio promesse di ...

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...