Iran, petroliera Gb a Bandar Abbas

Labritannica Stena Impero, sequestrata dai pasdaran ieri,è arrivata nel porto di, nella provinciaiana di Hormozgan. Lo ha annunciato il direttore generale dell' autorità portuale Allahmorad Afifipour precisando che il cargo è stato fermato "per essersi scontrato con un peschereccio e per non aver risposto alla richiesta di spiegazioni". Ieri,indicando le ragioni del sequestro, le autorità di Teheran avevano parlato di una generica violazione delle leggi della navigazione.(Di sabato 20 luglio 2019)