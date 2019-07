Il vostro cervello vicino all' acqua è più felice Per 5 ragioni scientifiche

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Siete degli amanti appassionati del mare, pronti a trascorrere tutte le vostre vacanze a due passi dall’? Vi sarà capitato, nel corso della vostra vita, di rinunciare a un soggiorno marittimo, magari per accontentare ilcompagno o la vostra compagna e andare finalmente in montagna, o in quella capitale europea che ancora manca alla vostra lista. Bene, da oggi avete un’arma in più – un vero e proprio trattato – da usare avantaggio nel momento topico in cui si decide dove trascorrere le ferie. Il titolo è un po’ lungo, perché molte sono le proveche l’autore, Wallace J. Nichols, porta a sostegno della sua tesi: andare al mare non solo fa bene, ma è necessario per la nostra mente. Il titolo, dicevamo: “Blue Mind: The Surprising Science That Shows How Being Near, In , On, ...

