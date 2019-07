I cibi speciali che accendono la passione

Fonte : dilei

(Di sabato 20 luglio 2019) Tra cibo e sesso c’è un legame molto profondo. A dimostrarlo, ci pensa l’esistenza di numerosi alimenti che stimolano la. L’elenco è davvero molto ampio e, come ricordato dagli esperti di Humanitas, comprende alimenti come i semi di sesamo, ma anche l’avocado (ricco di grassi omega 3 benefici per la salute del cuore), le patate dolci, le mandorle. Anche l’universo della frutta è particolarmente interessante per chi vuole migliorare la propria vita sessuale partendo da quello che mette nel piatto. In questo caso, è impossibile non ricordare le fragole, che hanno un posto d’onore nell’immaginario erotico, ma anche la dissetante anguria e le banane. A rendere gli alimenti appena ricordati degli ottimi alleati dell’intimità di coppia ci pensa la presenza di diverse sostanze. Tra queste, è possibile citare la vitamina E, presente ...

Ifioridelbene_ : Oggi vi raccontiamo delle speciali virtù di questa varietà di #pomodoro, il pomodoro Nero di Crimea. Tutte le carat… - floreuss : come posso imparare al cane il posto dove fare sempre pipi — eh devi un po' cazziarlo e poi farlo giocare o dargli… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Estate e rischio #scottature al #sole, attenzione ad alcuni #cibi -