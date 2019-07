Peugeot Rifter - Debutta in Italia la 1 2 Puretech 130 EAT8

quattroruote

(Di venerdì 19 luglio 2019) Laallarga la gammana dellaintroducendo la versione 1.2130 CV con cambio automatico otto marce. Insarà possibile ordinare questa combinazione con ambedue le varianti di lunghezza della carrozzeria (4,4 e 4,75 metri cinque e sette posti) e negli allestimenti Active, Allure e GT Line.Advanced Grip Control opzionale. Questa motorizzazione turbo benzina può essere abbinata in opzione all'Advanced Grip Control. Il pacchetto include le modalità di guida dedicate alla guida fuori dall'asfalto, i pneumatici M+S da 16" e il controllo della velocità in discesa Hadc. Anche la finitura della carrozzeria con gli elementi in plastica grezza richiama al mondo delle crossover, mentre la trazione integrale potrebbe essere in futuro prevista attraverso una collaborazione con la Dangel, della quale, però, ancora non si hanno ulteriori ...

