La stazione spaziale cinese Tiangong-2 oggi si schianterà sulla Terra in modo sicuro

Poche ore al rientro della stazione spaziale cinese “Tiangong 2” : ecco dove si schianterà il “Palazzo Celeste” : Dopo il rientro “incontrollato” della Stazione Spaziale cinese Tiangong 1, avvenuto nell’Aprile 2018, sta per cadere sulla Terra un altro “Palazzo Celeste“, la Stazione Tiangong 2: stavolta però dovrebbe trattarsi di un rientro controllato. L’ingresso in atmosfera dovrebbe avvenire domani 19 luglio, nell’Oceano Pacifico meridionale, e la Stazione dovrebbe, in teoria, disintegrarsi del tutto (anche se non ...

Conto alla rovescia per il lancio di Luca Parmitano : sarà il primo comandante italiano della stazione Spaziale : Mancano pochi giorni ormai al lancio della missione Beyond di Luca Parmitano: l’astronauta italiano dell’ESA si sta preparando alla partenza prevista sabato 20 Luglio, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Dopo essere stato a Colonia e Houston, è approdato a Star City, in Russia, ed ora Luca sta terminando le ultime fasi del suo addestramento e gli ultimi preparativi per il suo lungo viaggio Spaziale. Parmitano ...

L’ondata di caldo africano vista dalla stazione spaziale : Roma - Milano - Madrid e Parigi nella morsa dell’afa : La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante. Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una ...

Scienza - ecco “RUBI” : un “motore a vapore” per la stazione spaziale Internazionale : La prossima missione di rifornimento (CRS-18) che verrà lanciata da Cape Canaveral, in Florida, invierà uno speciale “motore a vapore” sulla Stazione Spaziale Internazionale (International Space Station – ISS). RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation), un esperimento di meccanica dei fluidi progettato e realizzato da Airbus per l’Agenzia Spaziale europea (ESA), studia i principi fondamentali dell’ebollizione dei ...

stazione spaziale Internazionale : 3 astronauti rientrano a Terra - landing in Kazakistan : Alle 01:25 ora italiana la navicella Soyuz MS-11 si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale per fare rientro verso la Terra. A bordo Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques dell’agenzia Spaziale canadese e il cosmonauta Oleg Kononenko. La Soyuz è atTerrata alle 04:47 nella zona di Dzhezkazgan, in Kazakistan. Per Anne McClain e per il canadese David Saint-Jacques si è trattato della prima missione, mentre per il comandante ...

La stazione spaziale Internazionale si prepara ad accogliere i primi astronauti privati : La NASA ha annunciato pochi giorni fa di avere “aperto” la Stazione Spaziale Internazionale ai privati: entro il 2020 il segmento Usa del laboratorio orbitante sarà accessibile anche alle compagnie private. Oltre al turismo Spaziale – ricorda Global Science – tra le attività previste vi sono progetti di ricerca in aree che comprendono la medicina rigenerativa e la bioingegneria, lo sfruttamento dell’orbita bassa ma ...

stazione spaziale cinese : presentati gli esperimenti : Nuovo passo per la futura Stazione spaziale made in China: lo annunciano l’Agenzia spaziale cinese e l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa), che hanno presentato i 6 esperimenti approvati per viaggiare sulla Stazione cinese. Si tratta – riporta Global Science – di progetti scientifici internazionali provenienti da 17 paesi diversi, che coprono una vasta gamma di aree di ricerca dalle ...

Sulla stazione spaziale cinese 9 progetti scientifici internazionali provenienti da 17 Paesi : La Stazione Spaziale cinese ospiterà 9 progetti scientifici internazionali provenienti da 17 Paesi: è stato annunciato ieri a Vienna dall’Agenzia Spaziale cinese e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa). I progetti includono le scienze della vita nello spazio e la biotecnologia, la fisica e l’astronomia microgravitazionale. “E’ la prima volta che una missione Spaziale ...

stazione spaziale Internazionale : la NASA apre la ISS ai privati : La NASA apre la Stazione Spaziale Internazionale ai privati: stando ai piani dell’agenzia americana, annunciati di recente nel corso di una conferenza a New York, entro il 2020 il segmento Usa del laboratorio orbitante sarà accessibile anche alle compagnie private. Oltre al turismo Spaziale – ricorda Global Science – tra le attività previste vi sono progetti di ricerca in aree che comprendono la medicina rigenerativa e la ...

Dal 2020 la stazione spaziale internazionale sarà anche una meta turistica : (Foto: Nasa) La prossima vacanza che farete? Pensateci bene, e soprattutto guardate bene il vostro portafogli, perché dal prossimo anno, nel ventaglio delle mete turistiche ci potrebbe essere anche una sorpresa spaziale. Nei giorni scorsi, infatti, la Nasa ha annunciato che dal 2020 aprirà le porte della Stazione spaziale internazionale (Iss) per attività commerciali e missioni private, ovvero ai turisti. Il costo del biglietto? Si aggirerà ...

Dal 2020 la stazione spaziale Internazionale aprirà ai privati : Se tutto andrà come previsto, nel 2020 la NASA aprirà la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ad imprese ed astronauti privati, dietro cospicuo pagamento. Jeff DeGuitt, il direttore finanziario dell'agenzia Spaziale statunitense, l’ha definita un’ottima opportunità di business. A fargli eco, Robyn Gatens, responsabile dell'agenzia che si occupa della Stazione, il quale ha spiegato che la Nasa autorizzerà massimo due missioni l’anno per alcuni ...

La Nasa apre al turismo nella stazione spaziale dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Dal 2020 potrai andare sulla stazione spaziale Internazionale : La NASA ha annunciato che a partire dal 2020 la Stazione Spaziale Internazionale sarà aperta al pubblico e alle aziende, consentendo a tutte le realtà commerciali di sfruttare la ISS non solamente per la ricerca - come consentito fino ad oggi - ma anche per il turismo Spaziale. Per quanto riguarda le merci, un trasporto cargo verso lo spazio costerà un minimo di 3.000 dollari al chilogrammo, la distruzione delle merci richiederà altri 3.000 ...

In vacanza nello spazio. La Nasa vuole aprire la stazione spaziale ai privati : La Nasa ha annunciato di volere aprire l'uso della stazione spaziale internazionale ai viaggi commerciali e agli astronauti privati e che consentirà ai turisti di visitarla per un massimo di 30 giorni. L'annuncio dell'ente spaziale americana è arrivato oggi e il programma sarà attivo a partire dal 2