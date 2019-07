Julia Roberts «snobbata» agli Emmy 2019? «Sono in ottima compagnia»

Emmy 2019 - Julia Roberts snobbata dall’Academy? Ecco la reazione dell’attrice : Emmy 2019 – Nessuna nomination per Julia Roberts e la reazione della star di Hollywood conquista il web! Emmy 2019, Julia Roberts reagisce con un post su Instagram alla mancata nomination da parte dell’Academy per la sua partecipazione alla serie Homecoming. Come ha reagito Julia Roberts quando ha saputo di non essere tra i protagonisti agli Emmy 2019? Ovviamente con il grande senso dell’umorismo che ... Leggi tuttoEmmy 2019, ...

Julia Roberts : Più facile con i social avere successo a Hollywood : La diva ha denunciato i pericoli di una carriera cinematografica costruita oggi nell'epoca dei social in cui diventare famosi è più semplice. Ma questo successo rischia di essere effimero e breve se non si basa su un vero talento. In una chat con il magazine “Marie Claire UK" l'attrice americana Julia Roberts ha dichiarato che oggi arrivare al successo è molto più facile rispetto a una volta e tutto per via dei social. “Le cose sono ...

Julia Roberts : figli - carriera e vita privata. Chi è l’attrice americana : Julia Roberts: figli, carriera e vita privata. Chi è l’attrice americana Julia Roberts: figli, carriera e vita privata. La famosa attrice statunitense Julia Roberts ha un rapporto particolare con i social. Se infatti il pubblico molto spesso sa quasi tutto della vita dei loro idoli televisivi, grazie anche al proliferare dei mezzi con cui i personaggi famosi possono condividere ogni istante della vita privata, c’è anche chi va ...

'Pretty Woman' stasera su Rai1/ Curiosità sul film con Richard Gere e Julia Roberts : 'Pretty Woman' stasera su Rai1: ecco alcune Curiosità sul film di Garry Marshall con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. Dal cast alla locandina...

Pretty Woman : trama - cast e curiosità del grande classico con Julia Roberts : Un grandissimo classico che ha segnato la transizione tra il modo di fare cinema degli anni 80 e quello degli anni 90 – non a caso è uscito proprio nel 1990 – ma che, soprattutto, grazie alla sua storia romantica e in stile Cenerentola moderna, ha appassionato e fatto sognare un pubblico amplissimo che resta molto, molto affezionato a Pretty Woman qualunque cosa succeda (e lo riguarda appena può, tra l’altro). Rai1 ripropone il ...

Pretty Woman - stasera su Rai Uno la commedia romantica senza tempo con Julia Roberts e Richard Gere : È notizia di qualche giorno fa che la favola di Pretty Woman, l’unico, autentico cenerentola-movie di fine millennio, in origine fosse parecchio diversa. In un’intervista incrociata su Variety tra Julia Roberts e Patricia Arquette, all’epoca entrambe in ballo per il ruolo principale, le attrici hanno rivelato la vera storia del film. Il copione scritto da J.F. Lawton in origine s’intitolava 3000 – un riferimento piuttosto crudo al compenso per ...

Programmi TV di stasera - lunedì 1 luglio 2019. Su Rai1 Richard Gere e Julia Roberts in «Pretty Woman» : Richard Gere e Julia Roberts in Pretty Woman Rai1, ore 21.25: Pretty Woman Film di Garry Marshall del 1990, con Richard Gere, Julia Roberts. Prodotto in Usa. Durata: 117 minuti. Trama: L’affascinante Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, specialista nell’acquistare grosse società in dissesto, che poi rivende, dopo averle smembrate con forte guadagno, trovandosi a Hollywood per concludere uno di questi affari, per ...

Julia Roberts il finale di Pretty Woman doveva essere triste : Chi non ha visto almeno una volta il film degli anni 90 “Pretty Woman”, ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure il film con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere non doveva finire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostit…ta Vivian, salvata e “coccolata da un “principe azzurro” moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? Eppure ...

Julia Roberts svela la verità sul finale di Pretty Woman : Il film cult degli anni 90 “Pretty Woman”, ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure il film con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere non doveva finire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostit…ta Vivian, salvata e “coccolata da un “principe azzurro” moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? --Eppure l’epilogo doveva essere drammatico. I protagonisti non ...

Pretty Woman – Julia Roberts svela : “Il finale originale del film doveva essere drammatico” : Pretty Woman – Julia Roberts svela il finale originale a circa 30 anni dall’uscita al cinema del film romantico che la rese una delle star più famose di Hollywood al fianco di Richard Gere! Ecco quello che ha rivelato l’attrice… Pretty Woman, Julia Roberts confessa dettagli inaspettati sul finale originale del film… Una delle ... Leggi tuttoPretty Woman – Julia Roberts svela: “Il finale originale del ...

Pretty Woman doveva avere un finale triste : 30 anni dopo la rivelazione di Julia Roberts : È stato uno dei film di maggior successo della storia del cinema. 'Pretty Woman', però, la storia di un'affascinante prostituta (la bellissima Julia Roberts) che si innamora e alla fine riesce a sposare un miliardario americano (Richard Gere), non doveva finire così. O meglio, la commedia in realtà doveva essere un film di genere drammatico. Dunque, con una finale triste. La rivelazione arriva da una delle principali protagoniste a distanza di ...

Julia Roberts... Il vero Pretty Woman aveva un finale triste : A quasi 30 anni dall'uscita del film che la consacrò una delle superstar di Hollywood, l'attrice rivela che la sceneggiatura originale era del tutto diversa e che il film non era stato pensato per essere una commedia romantica. Ospite del popolare show americano “Variety’s Actors on Actors”, Julia Roberts ha rivelato che il vero finale di “Pretty Woman” era in origine molto meno romantico di quello che tutti conosciamo. La ...