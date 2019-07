Governo | Conte | ‘sento spesso il Colle’**

**Governo : Conte - ‘futuro esecutivo? Io impegni li porto a termine’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La mia posizione sul governo è chiara, siamo qui per realizzare un mandato preciso, con un progetto di riforme molto ampio, e invito tutti a non valutare il nostro operato giorno per giorno. Stiamo riformando il paese, forse non ce ne accorgiamo ma lo stiamo facendo. Questo disegno richiederà del tempo, si completerà nel giro di mesi, anni. Io quando prendo gli impegni li porto a termine, mi ...

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...

