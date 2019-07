Stampa | Capello su James «Forte ma discontinuo»

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Intervista a Fabiosullaper analizzare il mercato della Juve, ma anche le dirette concorrenti che potrebbero creare problemi ai bianconeri nella prossima stagione. Si parte ovviamente dall’Inter di Conte, che con Sensi e Barella ha rafforzato di molto il centrocampo, ma l’ex tecnico e opinionista Tv incalza, “sa chi vedo bene?” «Il Napoli. Ancelotti sa come far crescere un gruppo e la sua personalità si vede. Il club ha buone idee, cerca rinforzi mirati come Di Lorenzo e Manolas, non butta via i soldi». Complimenti dunque per il mercato portato avanti dal presidente De Laurentiis e dalla sua capacità di investire in calciatori che abbiano un senso per la squadra e che non siano solo dei top player. Grande fiducia soprattuto per Carlo Ancelotti e per le sue scelte «Forse, però se Ancelotti non l’ha chiesto vuol dire che sta bene così». Risponde ...

